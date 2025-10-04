Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Frauen-Bundesliga
Frauen-Bundesliga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
TEAMS
Frauen-Bundesliga>

Wolfsburg beim Schlusslicht Essen in Torlaune

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Wolfsburg mit Torfestival an die Spitze

Die Vizemeisterinnen schießen sich mit einem 8:0 an die Tabellenspitze und für den Start in die Champions League warm.
Die Wölfinnen jubeln in Essen
Die Wölfinnen jubeln in Essen
© IMAGO/Beautiful Sports/SID/Buriakov
SID
Die Vizemeisterinnen schießen sich mit einem 8:0 an die Tabellenspitze und für den Start in die Champions League warm.

Mit einem Torfestival haben die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg zumindest vorübergehend die Bundesliga-Tabellenspitze erobert. Beim sieglosen Schlusslicht SGS Essen gewann der Vizemeister mit 8:0 (2:0) und liegt mit 13 Punkten vor dem FC Bayern (10).

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Double-Gewinnerinnen sind am späteren Sonntag (14.00 Uhr) gegen Werder Bremen gefordert, am nächsten Samstag kommt es in Wolfsburg zum Gipfeltreffen der beiden Topteams.

Bei der Generalprobe für den Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch sorgte Ella Peddemors (4.) für die frühe VfL-Führung, Kessya Bussy (13.) erhöhte. Nach der Pause legten Nationalspielerin Janina Minge (50.) und erneut Bussy (52.) nach, beide Treffer bereitete die frühere DFB-Kapitänin Alexandra Popp vor. Vivien Endemann (72./73.) steuerte noch einen Blitz-Doppelpack bei, Lineth Beerensteyn (78.) traf per Foulelfmeter, die eingewechselte Cora Zicai (86.) erzielte den Endstand.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite