Wolfsburg beim Schlusslicht Essen in Torlaune

SID 04.10.2025 • 13:59 Uhr Die Vizemeisterinnen schießen sich mit einem 8:0 an die Tabellenspitze und für den Start in die Champions League warm.

Mit einem Torfestival haben die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg zumindest vorübergehend die Bundesliga-Tabellenspitze erobert. Beim sieglosen Schlusslicht SGS Essen gewann der Vizemeister mit 8:0 (2:0) und liegt mit 13 Punkten vor dem FC Bayern (10).

Die Double-Gewinnerinnen sind am späteren Sonntag (14.00 Uhr) gegen Werder Bremen gefordert, am nächsten Samstag kommt es in Wolfsburg zum Gipfeltreffen der beiden Topteams.