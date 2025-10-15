Notbremse im Topspiel gegen den FC Bayern: Strafe verkündet

SID 15.10.2025 • 17:12 Uhr Der VfL Wolfsburg muss auf eine Verteidigerin verzichten. Joelle Wedemeyer fehlt in Leverkusen und gegen Hoffenheim.

Der VfL Wolfsburg muss in der Frauen-Bundesliga in den kommenden beiden Spielen auf Joelle Wedemeyer verzichten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Mittwoch entschieden.

Wedemeyer flog gegen den FC Bayern vom Platz

Die Verteidigerin war im Topspiel gegen Bayern München (1:3) aufgrund einer Notbremse vom Platz gestellt worden.

Die 29-Jährige hatte in der Nachspielzeit am Trikot von Bayern-Stürmerin Lea Schüller gezogen.

{ "placeholderType": "MREC" }