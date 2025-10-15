Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Frauen-Bundesliga
Frauen-Bundesliga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
TEAMS
Frauen-Bundesliga>

Notbremse im Topspiel gegen den FC Bayern: Strafe verkündet

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Sperre für Wolfsburg-Ass verkündet

Der VfL Wolfsburg muss auf eine Verteidigerin verzichten. Joelle Wedemeyer fehlt in Leverkusen und gegen Hoffenheim.
Zwangspause in der Bundesliga: Joelle Wedemeyer
Zwangspause in der Bundesliga: Joelle Wedemeyer
© AFP/SID/RONNY HARTMANN
SID
Der VfL Wolfsburg muss auf eine Verteidigerin verzichten. Joelle Wedemeyer fehlt in Leverkusen und gegen Hoffenheim.

Der VfL Wolfsburg muss in der Frauen-Bundesliga in den kommenden beiden Spielen auf Joelle Wedemeyer verzichten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Mittwoch entschieden.

Wedemeyer flog gegen den FC Bayern vom Platz

Die Verteidigerin war im Topspiel gegen Bayern München (1:3) aufgrund einer Notbremse vom Platz gestellt worden.

Die 29-Jährige hatte in der Nachspielzeit am Trikot von Bayern-Stürmerin Lea Schüller gezogen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Trainer Stephan Lerch muss somit ohne Wedemeyer für das Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen am Samstag (17.15 Uhr) und das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (1. November) planen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite