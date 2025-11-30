FC Bayern bereit für Arsenal-Gipfel

SID 07.11.2025 • 20:34 Uhr Die Fußballerinnen des FC Bayern stehen der Männer-Sparte des Klubs in nichts nach. Der Doublesieger eilt in der Liga weiter von Sieg zu Sieg.

Gelungene Generalprobe vor dem Kracher in der Königsklasse: Die Fußballerinnen von Bayern München haben in der Bundesliga ein überzeugendes 4:0 (3:0) gegen Union Berlin eingefahren und sich damit bestens gerüstet für das Duell am Mittwoch (18.45 Uhr) gegen den amtierenden Champions-League-Sieger FC Arsenal gezeigt.

Gegen die überforderten Aufsteigerinnen sorgten Linda Dallmann (9.), Pernille Harder (19.) und Giulia Gwinn (25.) am Freitagabend in Halbzeit eins dafür, dass am neunten Sieg im zehnten Ligaspiel zu keinem Zeitpunkt Zweifel aufkamen.

Nach Wiederbeginn spielte der Doublesieger unermüdlich weiter auf das Berliner Tor - und erzwang postwendend den 4:0-Endstand durch ein Eigentor von Tomke Schneider (48.).

Mit 28 Punkten aus zehn Spielen thront die Elf von Trainer José Barcala an der Tabellenspitze – Verfolger VfL Wolfsburg könnte am Samstag (14 Uhr) mit einem Sieg gegen Eintracht Frankfurt wieder auf drei Zähler heranrücken.