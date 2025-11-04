Newsticker
Bühl überragt: Bayern mit lockerem Derby-Sieg

Bayern-Frauen fertigen Nürnberg ab

Der deutsche Meister hat beim 1. FC Nürnberg keinerlei Mühe, nur die Bälle sorgen für Probleme.
Die Bayern jubeln auch in Nürnberg
© IMAGO/IPA PHOTO/SID/IMAGO/Davide Elias
SID
Die Fußballerinnen des FC Bayern haben in der Bundesliga den nächsten Pflichtsieg eingefahren und thronen weiter einsam an der Tabellenspitze. Angeführt von Nationalspielerin Klara Bühl setzten sich die Double-Gewinnerinnen im bayerisch-fränkischen Derby beim Aufsteiger 1. FC Nürnberg klar mit 6:0 (3:0) durch und feierten im neunten Spiel den achten Dreier.

Nationalspielerin Linda Dallmann (9.), Top-Stürmerin Pernille Harder (15./41.), die überragende Bühl (61.) und die eingewechselte Natalia Padilla-Bidas (70.) trafen, dazu kam ein Eigentor von Beatrix Fördös (90.+1). Die Bayern ließen von Beginn an keine Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen und spielten fast durchweg konzentriert.

Bayern hadert mit dem Spielball

Dallmann scheiterte zunächst an der Latte (5.), ehe sie auf Bühls Vorlage zur Führung vollstreckte. Bühl bereitete auch das 2:0 vor. Kurz darauf reklamierten die Gäste gravierende Mängel an den Bällen. „Can we check the balls, please?“, rief Kapitänin Georgia Stanway, die Kugeln hatten zu wenig Luft. Das wurde lange überprüft, mit Wiederbeginn wurden dann alle Bälle ausgetauscht.

Die Nürnbergerin Sanja Homann (30.) vergab frei vor Torhüterin Mala Grohs die große Chance zum Anschlusstreffer, ehe Harder per Kopf auf Zuspiel von Katharina Naschenweng für die Vorentscheidung sorgte. Naschenweng traf mit einem neuen Ball noch den Pfosten (52.).

In der 75. Minute gab Barbara Dunst ihr Comeback nach einem Kreuzbandriss. Die ehemalige Frankfurterin bestritt ihr erstes Spiel für die Bayern.

