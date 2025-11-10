Doppelpack Blumenberg: Leverkusen verliert in Freiburg

SID 10.11.2025 • 20:06 Uhr Toptorjägerin Vanessa Fudalla lässt erst die Gäste jubeln, doch Jokerin Tessa Blumenberg stoppt die Freiburger Negativserie.

Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen haben in der Bundesliga die Rückkehr auf Rang drei verpasst. Zum Abschluss des 10. Spieltags unterlag das Team von Trainer Roberto Pätzold nach Führung noch 1:2 (0:0) beim SC Freiburg, der seine Niederlagenserie nach drei Pleiten stoppte und zwei Plätze hinter Leverkusen Siebter ist.

Toptorjägerin Vanessa Fudalla (65.) brachte die Gäste mit ihrem siebten Saisontreffer in Führung. Die hielt aber nicht lange: Die kurz zuvor eingewechselte Tessa Blumenberg (68.) glich für den Sport-Club aus und avancierte dann kurz vor Schluss mit ihrem Tor zur Matchwinnerin (87.). Sorge bereitete die Verletzung von Bayer-Torhüterin Charlotte Voll (89.) nach einem Zusammenprall mit ihrer Teamkollegin Lilla Turanyi.