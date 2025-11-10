Doppelpack Blumenberg: Leverkusen verliert in Freiburg

Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen haben in der Bundesliga die Rückkehr auf Rang drei verpasst. Zum Abschluss des 10. Spieltags unterlag das Team von Trainer Roberto Pätzold nach Führung noch 1:2 (0:0) beim SC Freiburg, der seine Niederlagenserie nach drei Pleiten stoppte und zwei Plätze hinter Leverkusen Siebter ist.
Doppelpack Blumenberg: Leverkusen patzt
Toptorjägerin Vanessa Fudalla lässt erst die Gäste jubeln, doch Jokerin Tessa Blumenberg stoppt die Freiburger Negativserie.
Vanessa Fudalla (r.) im Duell mit Selina Vobian
Toptorjägerin Vanessa Fudalla (65.) brachte die Gäste mit ihrem siebten Saisontreffer in Führung. Die hielt aber nicht lange: Die kurz zuvor eingewechselte Tessa Blumenberg (68.) glich für den Sport-Club aus und avancierte dann kurz vor Schluss mit ihrem Tor zur Matchwinnerin (87.). Sorge bereitete die Verletzung von Bayer-Torhüterin Charlotte Voll (89.) nach einem Zusammenprall mit ihrer Teamkollegin Lilla Turanyi.
Für beide Vereine geht es am Wochenende mit dem DFB-Pokal weiter. Im Achtelfinale gastieren die Freiburgerinnen am Samstag in Wolfsburg, Leverkusen ist tags darauf beim Aufsteiger Hamburger SV gefordert.