Frauen-Bundesliga>

Bayern-Spielerin erklärt Rücktritt

Die Bayern-Verteidigerin Magdalena Eriksson hört auf ihren Körper und tritt nach 123 Länderspielen zurück.
Magdalena Eriksson tritt ab
© IMAGO/Eibner
SID
Die Bayern-Verteidigerin Magdalena Eriksson hört auf ihren Körper und tritt nach 123 Länderspielen zurück.

Magdalena Eriksson vom Double-Gewinner FC Bayern ist aus der schwedischen Fußball-Nationalmannschaft zurückgetreten.

„Es ist die schwierigste Entscheidung, die ich in meiner Karriere getroffen habe“, sagte die Innenverteidigerin (32) in einem Statement. Nach 123 Länderspielen und reiflicher Überlegung ist Schluss. „Ich musste auf meinen Körper hören und auf meine Gesundheit achten“, erklärte Eriksson.

Mit Schweden gewann die Verlobte von Bayern-Teamkollegin Pernille Harder zweimal Olympisches Silber (2016 und 2021), ebenfalls zweimal wurde sie WM-Dritte (2019 und 2023). Bei der diesjährigen EM war im Viertelfinale gegen den späteren Europameister England Schluss (2:3 i.E.).

„Sie war lange Zeit eine unserer wichtigsten Spielerinnen, und ihre Professionalität, ihr Mut und ihr Herz haben die Nationalmannschaft stark geprägt“, sagte Nationaltrainer Tony Gustavsson über Erikssons Verdienste für das schwedische Nationalteam.

