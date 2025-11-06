Frauen-Bundesliga: Jena weiter sieglos

SID 06.11.2025 • 21:42 Uhr Vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen verschärfen die Abstiegssorgen.

Die Krise der Fußballerinnen von Carl Zeiss Jena in der Frauen-Bundesliga verschärft sich: Bei RB Leipzig verlor die Elf von Trainer Florian Kästner am Donnerstagabend verdient mit 0:2 (0:1) und blieb damit im fünften Spiel in Folge ohne Sieg.

Im Trainingszentrum am Cottaweg stellten die Gastgeberinnen früh die Weichen auf drei Punkte. Emilia Asgeirsdottir sorgte nach einem Eckball für die Führung (20.). RB dominierte die Partie nach Belieben und erhöhte durch Annabel Schasching per Foulelfmeter auf 2:0 (76.).