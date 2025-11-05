Frauen-Bundesliga: Dramatische Pleite für den HSV

SID 05.11.2025 • 21:03 Uhr Die Bayer-Frauen jubeln gegen den HSV ganz spät durch einen Treffer in der Nachspielzeit.

Bayer Leverkusen bleibt in der Frauen-Bundesliga erster Verfolger des Spitzenduos. Die Rheinländerinnen gewannen auch ohne die angeschlagene Nationalspielerin Carlotta Wamser mit 2:1 (1:0) gegen den Hamburger SV und festigten mit nun 19 Punkten Tabellenplatz drei hinter Meister Bayern München (25) und dem VfL Wolfsburg (22).

Caroline Kehrer (90.+5) traf in der letzten Minute zum zweiten Ligasieg in Folge für die Mannschaft von Trainer Roberto Pätzold. Zuvor hatte Sophie Hillebrand (70.) die Bayer-Führung durch Kristin Kögel (14.) ausgeglichen.