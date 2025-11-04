In der Google Pixel Frauen-Bundesliga geht es Schlag auf Schlag: Nur drei Tage nach dem 4:1-Heimsieg gegen die SGS Essen sind die Frauen des FC Bayern München im bayerisch-fränkischen Duell auswärts beim Aufsteiger 1. FC Nürnberg gefordert.
Frauen-Bundesliga: Nürnberg - FC Bayern heute LIVE im Free-TV, Gratis-Stream & Ticker
Die Bayern-Frauen führen die Tabelle an
Der Anpfiff im Max-Morlock-Stadion erfolgt am Dienstag um 18 Uhr. SPORT1 ist live dabei und übertragt die Partie im Free-TV. Der Vorlauf beginnt bereits um 17.30 Uhr.
Frauen-Bundesliga: So können Sie Nürnberg - FC Bayern heute LIVE verfolgen
Die Ausgangslage vor dem Duell ist klar: Der FC Bayern gilt als Meister und aktueller Tabellenführer als klarer Favorit. Mit fünf Siegen in Folge und drei Punkten Vorsprung auf Platz zwei unterstreichen die Münchnerinnen ihre Dominanz.
In der vergangenen Saison kamen die FCB-Frauen bei den Nürnbergerinnen jedoch nicht über ein 1:1 hinaus. Auch dieses Mal sollten die Fränkinnen, die in der Tabelle mit neun Zählern Platz elf belegen, nicht unterschätzt werden.