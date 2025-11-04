Frauen-Bundesliga: Nürnberg - FC Bayern heute LIVE im Free-TV, Gratis-Stream & Ticker

SPORT1 04.11.2025 • 14:30 Uhr Der FC Bayern trifft in der Frauen-Bundesliga auf den 1. FC Nürnberg. SPORT1 übertragt das bayerisch-fränkische Duell live im Free-TV.

In der Google Pixel Frauen-Bundesliga geht es Schlag auf Schlag: Nur drei Tage nach dem 4:1-Heimsieg gegen die SGS Essen sind die Frauen des FC Bayern München im bayerisch-fränkischen Duell auswärts beim Aufsteiger 1. FC Nürnberg gefordert.

Der Anpfiff im Max-Morlock-Stadion erfolgt am Dienstag um 18 Uhr. SPORT1 ist live dabei und übertragt die Partie im Free-TV. Der Vorlauf beginnt bereits um 17.30 Uhr.

Frauen-Bundesliga: So können Sie Nürnberg - FC Bayern heute LIVE verfolgen

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de und SPORT1 App

und Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Die Ausgangslage vor dem Duell ist klar: Der FC Bayern gilt als Meister und aktueller Tabellenführer als klarer Favorit. Mit fünf Siegen in Folge und drei Punkten Vorsprung auf Platz zwei unterstreichen die Münchnerinnen ihre Dominanz.