Frauen-Bundesliga: TSG verpasst Anschluss an Spitze

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim haben den Anschluss an die Bundesliga-Spitze verpasst. Die Kraichgauerinnen verloren am 10. Spieltag 0:1 (0:0) gegen den 1. FC Köln. Pauline Bremer erzielte den entscheidenden Treffer in der 80. Minute.
TSG verpasst Anschluss an Spitze
Hoffenheim verliert in Köln, Nürnberg gewinnt das Aufsteigerduell.
Pauline Bremer trifft entscheidend gegen Hoffenheim
Zuvor hatte der 1. FC Nürnberg das Aufsteigerduell beim Hamburger mit 2:1 (0:1) für sich entschieden. Im Tabellenkeller bleiben die SGS Essen und Carl Zeiss Jena. Jena (drei Punkte) trennte sich 1:1 (1:1) von Essen (zwei Zähler).