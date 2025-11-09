Frauen-Bundesliga: TSG verpasst Anschluss an Spitze

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim haben den Anschluss an die Bundesliga -Spitze verpasst. Die Kraichgauerinnen verloren am 10. Spieltag 0:1 (0:0) gegen den 1. FC Köln. Pauline Bremer erzielte den entscheidenden Treffer in der 80. Minute.

Zuvor hatte der 1. FC Nürnberg das Aufsteigerduell beim Hamburger mit 2:1 (0:1) für sich entschieden. Im Tabellenkeller bleiben die SGS Essen und Carl Zeiss Jena. Jena (drei Punkte) trennte sich 1:1 (1:1) von Essen (zwei Zähler).