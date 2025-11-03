Freiburgs Frauen stolpern auch gegen Leipzig

SID 03.11.2025 • 19:58 Uhr Eiskalte Leipzigerinnen im Breisgau: Die SC-Frauen unterliegen erneut und verlieren den Anschluss an die Spitze.

Die Fußballerinnen des SC Freiburg haben die zweite Niederlage in Folge hinnehmen müssen und den Anschluss an die Tabellenspitze verpasst. Gegen RB Leipzig aus der unteren Tabellenregion verlor die bisherige Überraschungsmannschaft der Frauen-Bundesliga am 8. Spieltag mit 2:4 (0:2).

Emilia Asgeirsdottir (11.), Marlene Müller (32.), Annabel Schasching (73.) und Lisa Baum (85.) trafen für RB Leipzig. Svenja Fölmli (77.) und Luca Birkholz (88.) für den SC. Genauso wie beim vergangenen Auswärtsspiel in Nürnberg konnten die Freiburgerinnen einen Pausenrückstand von 0:2 nicht mehr drehen.

Der SC fiel auf den sechsten Platz zurück und hat bereits neun Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München. Die Leipziger rückten indes ins gesicherte Mittelfeld vor.

Freiburg wird kalt erwischt

Die Heimelf zeigte sich druckvoll zum Auftakt, doch wurde von der ersten Ecke der Gäste kalt erwischt. Islands Nationalspielerin Asgeirsdottir verwertete eine Ablage zur Gästeführung. Kaltschnäuzig präsentierte sich wenig später auch Müller: Die Mittelfeldspielerin traf aus 24 Metern.