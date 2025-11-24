Hegering fehlt Köln "längere Zeit"

Die Fußballerinnen des 1. FC Köln müssen mindestens im Jahresendspurt der Bundesliga auf ihre Kapitänin Marina Hegering verzichten. Wie der Klub am Montag mitteilte hat sich die Abwehrspielerin eine Schulterverletzung zugezogen und muss operiert werden. Hegering werde für "längere Zeit" fehlen, genauer definierte der Verein die Ausfallzeit nicht.

Eine Rückkehr ist demnach erst im Laufe des neuen Jahres zu erwarten, bis zum Jahreswechsel spielt Köln noch gegen den Hamburger SV, Carl Zeiss Jena und RB Leipzig. Nach dem Pokal-Aus beim SC Sand (2:3) vor gut einer Woche war Hegering genauer untersucht worden, im jüngsten Ligaspiel bei Werder Bremen (1:1) fehlte sie bereits. Die frühere Nationalspielerin wechselte im Sommer vom VfL Wolfsburg zum FC und war auf Anhieb Führungsspielerin und Kapitänin geworden.