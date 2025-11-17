Hoffenheim trennt sich von Trainer Dedes

SID 17.11.2025 • 15:25 Uhr Die Kraichgauer sind für ihr Frauen-Team auf Trainersuche.

Bundesligist TSG Hoffenheim hat sich von seinem Frauen-Trainer Theodoros Dedes getrennt. Wie die Kraichgauer mitteilten, wurde der bis Sommer 2026 laufende Vertrag in „beiderseitigem Einvernehmen“ vorzeitig aufgelöst. In den vergangenen Monaten habe sich gezeigt, „dass Verein und Trainer in einigen grundlegenden Fragen zur Ausrichtung sowie zur Herangehensweise im Mädchen- und Frauenfußball unterschiedliche Auffassungen verfolgen“, hieß es als Begründung.

Die TSG war am Wochenende im Achtelfinale des DFB-Pokals durch ein 4:6 gegen Eintracht Frankfurt ausgeschieden, in der Liga liegt Hoffenheim auf Rang sechs. Interimsmäßig übernimmt nun der bisherige Co-Trainer Thomas Johrden das Cheftraineramt.

Dedes hatte 2024 übernommen

„Wir befinden uns bereits in Gesprächen über die endgültige Nachfolge von Theodoros Dedes und sind zuversichtlich, spätestens zum Start der Wintervorbereitung eine Lösung präsentieren zu können“, sagte Ralf Zwanziger, Abteilungsleiter Frauenfußball.