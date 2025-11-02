Leverkusen und Frankfurt weiter in der Verfolgerrolle

Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt bleiben in der Frauen-Bundesliga in der Verfolgerrolle.
Leverkusen und Frankfurt erfolgreich
Die Bayer-Frauen siegen in Jena, die Eintracht ist in Hamburg erfolgreich.
Die Bayer-Frauen feiern ihren Sieg
Die Leverkusenerinnen behaupteten zwei Wochen nach der 1:5-Heimpleite gegen den Tabellenzweiten VfL Wolfsburg mit einem 4:2 (2:1)-Pflichtsieg beim Vorletzten Carl Zeiss Jena den dritten Rang.
Frankfurt gewinnt beim Hamburger SV
Einen Punkt dahinter folgen die Frankfurterinnen, die mit 4:0 (1:0) beim Aufsteiger Hamburger SV den dritten Dreier in den letzten vier Ligaspielen verbuchten.
Steffi Schmid (6.), Caroline Kehrer (19.), Valentina Mädl (52.) und Vanessa Fudalla (58.) erzielten die Tore für Bayer. Für die Eintracht waren Amanda Ilestedt (22.), Elisa Senß (55., Foulelfmeter), Laura Freigang (69.) und Lisanne Gräwe (83.) erfolgreich.