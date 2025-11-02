Newsticker
Leverkusen und Frankfurt weiter in der Verfolgerrolle

Die Bayer-Frauen siegen in Jena, die Eintracht ist in Hamburg erfolgreich.
Die Bayer-Frauen feiern ihren Sieg
Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt bleiben in der Frauen-Bundesliga in der Verfolgerrolle.

Die Leverkusenerinnen behaupteten zwei Wochen nach der 1:5-Heimpleite gegen den Tabellenzweiten VfL Wolfsburg mit einem 4:2 (2:1)-Pflichtsieg beim Vorletzten Carl Zeiss Jena den dritten Rang.

Frankfurt gewinnt beim Hamburger SV

Einen Punkt dahinter folgen die Frankfurterinnen, die mit 4:0 (1:0) beim Aufsteiger Hamburger SV den dritten Dreier in den letzten vier Ligaspielen verbuchten.

Steffi Schmid (6.), Caroline Kehrer (19.), Valentina Mädl (52.) und Vanessa Fudalla (58.) erzielten die Tore für Bayer. Für die Eintracht waren Amanda Ilestedt (22.), Elisa Senß (55., Foulelfmeter), Laura Freigang (69.) und Lisanne Gräwe (83.) erfolgreich.

