Meniskus-Riss: Lange Pause für HSV-Stürmerin Schwalm

SID 03.11.2025 • 16:52 Uhr Bittere Nachrichten für die HSV-Frauen im Abstiegskampf. Stürmerin Viktoria Schwalm fällt monatelang aus.

Die Frauen-Bundesliga hat die nächste schwere Knieverletzung zu beklagen: Wie der Aufsteiger Hamburger SV am Montag bekannt gab, fällt Stürmerin Viktoria Schwalm monatelang aus.

Die 27-Jährige hat sich bei der 0:4-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt einen Meniskusriss im rechten Knie zugezogen. Schwalm war erst im Sommer von Turbine Potsdam zum HSV gewechselt.

Verletzungsserie im Frauenfußball

In den vergangenen Jahren kam es nicht nur in der Bundesliga zu zahlreichen schweren Knieverletzungen im Frauenfußball. Vor allem Kreuzbandrisse zwangen und zwingen Spielerinnen immer wieder zu langen Zwangspausen.