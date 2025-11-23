Ohne Popp: Wolfsburg siegt in Leipzig

SID 23.11.2025 • 14:01 Uhr Die Bundesliga-Zweiten VfL Wolfsburg erledigen ihre Pflicht, tun sich nach früher Führung aber zeitweise schwer.

Nach ihrer Champions-League-Gala bleiben die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg auch in der Bundesliga auf Kurs. Ohne die am Knie verletzte Kapitänin Alexandra Popp gewann der Vizemeister bei RB Leipzig 3:1 (2:1) und verkürzte im Titelrennen den Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern zumindest vorerst auf drei Punkte. Der Double-Gewinner ist am späteren Sonntag (15.30 Uhr/DAZN und MagentaSport) bei der TSG Hoffenheim gefordert.