Überraschung bei Bayer: Essen verlässt das Tabellenende

SID 22.11.2025 • 16:11 Uhr Das bisher sieglose Team der SGS gewinnt 1:0 beim Favoriten. Jena verliert klar in Freiburg und rutscht ab.

Die Fußballerinnen der SGS Essen haben überraschend ihren ersten Saisonsieg in der Bundesliga eingefahren. Beim ambitionierten Topteam Bayer Leverkusen setzte sich das zuvor sieglose Schlusslicht am Samstag mit 1:0 (0:0) durch und verließ dank des ersten Erfolgs den letzten Platz. Ans Tabellenende rutschte Carl Zeiss Jena, das zuvor beim 0:3 (0:1) beim SC Freiburg chancenlos geblieben war.