Frauen-Bundesliga: Union-Profi schwer verletzt



Die nächste Bundesliga-Spielerin fällt nach Knieverletzung lange aus, diesmal trifft es Korina Janez von Union Berlin.




Die nächste Bundesliga-Spielerin fällt nach Knieverletzung lange aus, diesmal trifft es Korina Janez von Union Berlin.

Schon wieder ein Kreuzbandriss in der Frauen-Bundesliga: Die Fußballerinnen von Union Berlin müssen lange ohne Korina Janez auskommen. Die slowenische Nationalspielerin verletzte sich am Samstag in der Bundesliga-Partie bei Werder Bremen ohne Fremdeinwirkung und wird zeitnah operiert, wie ihr Verein am Mittwoch verkündete.

„Der Oktober war schon voller Kreuzbandverletzungen, und jetzt ist es auch mir passiert - ich habe mir das vordere Kreuzband gerissen“, schrieb Janez auf ihrem Instagram-Account. Prominentestes Beispiel in den vergangenen Wochen war Nationalspielerin Lena Oberdorf von Bayern München, die sich bereits den zweiten Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen hat. Beinahe ein Dutzend Bundesliga-Spielerinnen hat es allein seit Anfang Juli erwischt.

