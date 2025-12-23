Newsticker
Außenband-Teilruptur: Bayern-Star fehlt wochenlang

Katharina Naschenweng steht dem FC Bayern vorerst nicht zur Verfügung. Die österreichische Nationalspielerin verletzt sich im letzten Ligaspiel des Jahres.
SID
Die Fußballerinnen von Bayern München müssen vorerst auf die österreichische Nationalspielerin Katharina Naschenweng verzichten.

Wie der deutsche Double-Gewinner am Dienstag bekannt gab, zog sich die 28-Jährige beim 3:0-Sieg bei Bayer Leverkusen eine Außenband-Teilruptur am linken Fuß zu. Die Verteidigerin werde damit „mehrere Wochen“ fehlen.

Für die Bayern geht die Saison erst am 25. Januar mit einem Bundesliga-Heimspiel gegen RB Leipzig weiter. In der Tabelle liegt der Spitzenreiter nach 14 absolvierten Partien mit sechs Punkten vor dem ersten Verfolger VfL Wolfsburg.

