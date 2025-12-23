Außenband-Teilruptur: Bayern-Star fehlt wochenlang

SID 23.12.2025 • 17:00 Uhr Katharina Naschenweng steht dem FC Bayern vorerst nicht zur Verfügung. Die österreichische Nationalspielerin verletzt sich im letzten Ligaspiel des Jahres.

Die Fußballerinnen von Bayern München müssen vorerst auf die österreichische Nationalspielerin Katharina Naschenweng verzichten.

Wie der deutsche Double-Gewinner am Dienstag bekannt gab, zog sich die 28-Jährige beim 3:0-Sieg bei Bayer Leverkusen eine Außenband-Teilruptur am linken Fuß zu. Die Verteidigerin werde damit „mehrere Wochen“ fehlen.