Barcala gibt Oberdorf-Update: "Macht schnellere Fortschritte"

SID 12.12.2025 • 16:17 Uhr Nach ihrem zweiten Kreuzbandriss arbeitet die Nationalspielerin am Comeback. Ihr Trainer sieht eine positive Entwicklung.

Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf kommt in der Reha nach ihrem zweiten Kreuzbandriss laut Bayern Münchens Trainer José Barcala gut voran. „Sie macht wirklich gute und schnelle Fortschritte“, berichtete der Spanier. Die 23-Jährige gehe mit der erneut schweren Verletzung „wirklich gut um“.

Der Kontakt mit der Mittelfeldspielerin bestehe täglich, erklärte Barcala weiter, da sie ihr Programm am Campus absolviert: „Wir sind jeden Tag nah bei ihr und unterstützen sie. Wir essen zusammen zu Mittag. Wir sprechen jeden Tag.“

Der zweite Kreuzbandriss sei auch „ein bisschen anders“ als der erste, führte der Bayern-Coach aus: „Sie macht schnellere Fortschritte. Sie ist guter Dinge. Natürlich ist es eine langfristige Verletzung. Also können wir nicht erwarten, dass sie früher zurückkommt. Aber sie erholt sich gut.“