Bayern-Frauen: Zadrazil verlängert bis 2027

SID 16.12.2025 • 11:27 Uhr Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil spielt seit über fünf Jahren für die Bayern, aktuell fällt sie mit einem Kreuzbandriss aus.

Die derzeit schwer verletzte Sarah Zadrazil bleibt den Fußballerinnen des FC Bayern erhalten. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, verlängerte die österreichische Mittelfeldspielerin ihren im Sommer auslaufenden Vertrag beim deutschen Meister und Pokalsieger bis 2027.

Zadrazil war 2020 von Turbine Potsdam nach München gewechselt und entwickelte sich dort zu einer Leistungsträgerin, aktuell fällt sie mit einem Kreuzbandriss aus.

Entsprechend bedeute ihr die Vertragsverlängerung „große Wertschätzung und enorme Unterstützung“, sagte Zadrazil (32): „Sie gibt mir die Möglichkeit, mich voll und ganz auf meine Reha zu konzentrieren und alles dafür zu tun, so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen. Der FC Bayern ist für mich mittlerweile wie eine zweite Heimat geworden. Gerade jetzt, nach meiner Verletzung, habe ich noch viele Ziele mit dem Verein, die ich unbedingt erreichen möchte.“

FC Bayern: Zadrazil kommt bislang auf 160 Einsätze