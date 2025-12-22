Bayern-Duo fehlt beim Jahresabschluss

SID 22.12.2025 • 11:04 Uhr Giulia Gwinn und Glodis Viggosdottir verpassen den Jahresabschluss des FC Bayern. Trainer José Barcala zieht dennoch eine positive Zwischenbilanz.

Herbstmeister Bayern München muss zum Jahresabschluss im Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen (18 Uhr LIVE bei SPORT1) auch auf seine Stammspielerinnen Giulia Gwinn und Glodis Viggosdottir verzichten. Die DFB-Kapitänin und die Spielführerin der isländischen Nationalmannschaft sind erkrankt.

Lena Oberdorf und Sarah Zadrazil fehlen nach ihren Kreuzbandrissen langfristig. Dafür steht Torhüterin Mala Grohs wieder zur Verfügung. Sie war im Training umgeknickt und hatte das letzte Vorrundenspiel in der Champions League gegen Valerenga Oslo (3:0) am vergangenen Mittwoch verpasst.

„Selbst wenn sie es nicht geschafft haben, in ihre Ergebnisse Konstanz zu bringen, haben wir sehr viel Respekt vor Leverkusen“, sagte Bayern-Trainer José Barcala am Montagvormittag über den Gegner, der zum Saisonstart 2:0 bezwungen worden war. Bayer ist mit 22 Punkten aus 13 Spielen Tabellensiebter.

Trotz des Erfolges im Hinspiel habe seine Mannschaft damals erfahren, wie „kompliziert“ es gegen Leverkusen sei, meinte Barcala: „Wir hatten Probleme mit ihrer Intensität und damit, das sehr gut koordinierte Pressing zu überspielen.“

Barcala: „Müssen einfach in die gleiche Richtung weitermachen“

Bei seiner Mannschaft sieht der Coach seitdem gute Schritte. „Die größte Entwicklung ist die Konstanz in der Spielkontrolle und der Spielfluss im Ballbesitz“, sagte er, auch das Stellungsspiel habe sich verbessert. „Wir kommen mit viel mehr Druck ins letzte Drittel, müssen da aber noch etwas effizienter sein.“