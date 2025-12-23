FC Bayern: Kapitänin Viggosdottir verlängert - "Bin glücklich und stolz"

SID 23.12.2025 • 14:42 Uhr Der FC Bayern darf sich über eine vorweihnachtliche Bescherung freuen. Kapitänin Glodis Viggosdottir verlängert ihren Vertrag bis 2028 und möchte in München weiterhin große Erfolge feiern - idealerweise in der Champions League.

Die Fußballerinnen von Bayern München können auch in Zukunft auf ihre Kapitänin Glodis Viggosdottir bauen. Wie der deutsche Double-Gewinner am Dienstag mitteilte, verlängerte die Isländerin ihren Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Vor viereinhalb Jahren war die Innenverteidigerin vom FC Rosengard aus Schweden in die bayerische Landeshauptstadt gewechselt, seit 2024 führt sie die Mannschaft als Kapitänin aufs Feld.

Viggosdottir sei „sowohl sportlich als auch menschlich ein zentraler Baustein unserer Mannschaft“, sagte Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball. Man sei „unglaublich glücklich“, dass die 30-Jährige weiterhin Teil des Teams bleibe.

„Ihre Professionalität, ihr Teamgeist und ihre Verlässlichkeit zeichnen sie aus und machen sie zu einer wichtigen Stütze“, sagte Rech. Die Vertragsverlängerung sei „ein starkes Zeichen für die Kontinuität“ bei den Münchnerinnen.

Viggosdottir will Erfolgsgeschichte weiterschreiben: „Bin glücklich und stolz“

Seit ihrem Wechsel im Sommer 2021 fungiert Viggosdottir als Stammkraft in der Innenverteidigung und stand in bislang 143 Partien für die Bayern auf dem Platz.

In der vergangenen Spielzeit führte die Abwehrspielerin, die auch auf 142 Einsätze im isländischen Nationaltrikot kommt, ihre Mannschaft zum ersten Double der Vereinsgeschichte. Insgesamt gewann sie mit den Münchnerinnen drei deutsche Meisterschaften, einmal den DFB-Pokal sowie zwei Supercup-Titel.