Bittere Pleite für Frankfurts Frauen in Nürnberg

SID 10.12.2025 • 21:33 Uhr Wie zuletzt gegen Bayern München kassiert die Eintracht wieder fünf Gegentore.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben in der Bundesliga die zweite bittere Niederlage innerhalb von vier Tagen kassiert. Das Team um Nationalspielerin Nicole Anyomi verlor am Mittwochabend das wilde Nachholspiel vom elften Spieltag mit 3:5 (1:2) beim 1. FC Nürnberg und rutsche damit in der Tabelle auf Rang sechs ab.

Der Rückstand auf Platz drei, der zur Qualifikation für die Champions League berechtigt, beträgt vier Punkte. Am Sonntag hatte Frankfurt 0:5 gegen Tabellenführer Bayern München verloren. Nürnberg verbessert sich auf Platz neun.

Frankfurt verliert gegen Nürnberg

Nastassja Lein (15./47./69.) schnürte für die äußerst effizienten Nürnbergerinnen einen Dreierpack, außerdem trafen Beatrix Fördös (32.) und Jacqueline Baumgärtel (63.). Für die Frankfurterinnen, bei denen Angreiferin Laura Freigang krankheitsbedingt passen musste, waren die Tore von Remina Chiba (44./74.) und Anyomi (68.) am Ende zu wenig.