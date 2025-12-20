Doppelpack und Vorlage: Cerci glänzt bei TSG-Sieg

SID 20.12.2025 • 13:57 Uhr Die Nationalspielerin Selina Cerci macht den Unterschied. Hoffenheim feiert einen klaren Erfolg gegen den Tabellenletzten und bleibt im Champions-League-Rennen.

Auch dank einer weiteren überzeugenden Leistung der deutschen Nationalspielerin Selina Cerci haben die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim das Rennen um die Champions-League-Plätze offengehalten.

Beim 5:1 (1:0) gegen das Bundesliga-Schlusslicht Carl Zeiss Jena erzielte Cerci im letzten Spiel vor der Winterpause am Samstag einen Doppelpack und bereitete einen Treffer vor.

Die DFB-Angreiferin legte mit einem Kopfballtor (10.) den Grundstein für den Erfolg der TSG. Das 2:0 durch Melissa Kössler (54.) legte Cerci mustergültig auf, nach dem dritten Treffer durch Franziska Harsch (60.) erhöhte die 25-Jährige (62.) und wurde kurz danach ausgewechselt. Nelly Juckel (77., Foulelfmeter) gelang nur Jenas Ehrentreffer, Chiara Hahn (79.) traf zum Endstand.

Frauen-Bundesliga: Wird Cerci erneut Torschützenkönigin?

Cerci, in der Vorsaison Bundesliga-Torschützenkönigin, führt die Liste der treffsichersten Spielerinnen der Liga mit zehn Treffern an.

Hoffenheim behält die Königsklassen-Plätze im Visier. Die viertplatzierte TSG rückte bis auf einen Zähler an den Tabellendritten Werder Bremen heran.