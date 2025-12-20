Newsticker
Doppelpack und Vorlage: Cerci glänzt bei TSG-Sieg

Die Nationalspielerin Selina Cerci macht den Unterschied. Hoffenheim feiert einen klaren Erfolg gegen den Tabellenletzten und bleibt im Champions-League-Rennen.
Cerci jubelt über einen ihrer Treffer
© IMAGO/HMB-Media/SID/Hendrik Hamelau
SID
Auch dank einer weiteren überzeugenden Leistung der deutschen Nationalspielerin Selina Cerci haben die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim das Rennen um die Champions-League-Plätze offengehalten.

Beim 5:1 (1:0) gegen das Bundesliga-Schlusslicht Carl Zeiss Jena erzielte Cerci im letzten Spiel vor der Winterpause am Samstag einen Doppelpack und bereitete einen Treffer vor.

Die DFB-Angreiferin legte mit einem Kopfballtor (10.) den Grundstein für den Erfolg der TSG. Das 2:0 durch Melissa Kössler (54.) legte Cerci mustergültig auf, nach dem dritten Treffer durch Franziska Harsch (60.) erhöhte die 25-Jährige (62.) und wurde kurz danach ausgewechselt. Nelly Juckel (77., Foulelfmeter) gelang nur Jenas Ehrentreffer, Chiara Hahn (79.) traf zum Endstand.

Frauen-Bundesliga: Wird Cerci erneut Torschützenkönigin?

Cerci, in der Vorsaison Bundesliga-Torschützenkönigin, führt die Liste der treffsichersten Spielerinnen der Liga mit zehn Treffern an.

Hoffenheim behält die Königsklassen-Plätze im Visier. Die viertplatzierte TSG rückte bis auf einen Zähler an den Tabellendritten Werder Bremen heran.

Die Norddeutschen können den Vorsprung am Sonntag (ab 14.00 Uhr im LIVETICKER) mit einem Erfolg beim SC Freiburg aber wieder ausbauen.

