Doppelpackerin Popp sorgt für Wolfsburg-Sieg gegen den HSV

SID 21.12.2025 • 20:32 Uhr Torjägerin Alexandra Popp überragt beim nächsten Sieg des VfL Wolfsburg.

Dank Doppelpackerin Alexandra Popp und einer starken Schlussoffensive haben die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg ihren vierten Sieg in der Bundesliga nacheinander gefeiert. Im Duell mit dem Hamburger SV gewann Wolfsburg mit 3:1 (0:0) und rückte vorübergehend bis auf drei Punkte an Tabellenführer Bayern München heran.

Nachdem Svea Stoldt (51.) den HSV in Führung gebracht hatte, drehte Popp (69., 80.) fast im Alleingang das Spiel. Für den Schlusspunkte sorgte die Französin Kessya Bussy (90.+3). München spielt am Montag (18.00 Uhr) bei Bayer Leverkusen und kann sein Polster wieder auf sechs Punkte ausbauen.