Dreierpack Jessen: Köln schlägt Hamburg souverän

SID 08.12.2025 • 19:58 Uhr Der positive Trend beim 1. FC Köln setzt sich fort, der HSV steht derweil erstmals auf einem Abstiegsplatz.

Angeführt von Dreierpackerin Sandra Jessen bleiben die Fußballerinnen des 1. FC Köln in der Bundesliga weiter im Flow. Beim Aufsteiger Hamburger SV gewann das Team von Trainerin Britta Carlson 4:1 (2:0) und ist damit seit fünf Ligaspielen in Serie ungeschlagen. Derweil rutscht der HSV immer tiefer in den Tabellenkeller und steht erstmals in dieser Saison auf einem Abstiegsplatz.