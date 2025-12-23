Frauen-Bundesliga: Überraschungs-Rückkehr von ehemaligem DFB-Star

SID 23.12.2025 • 09:51 Uhr Die Abwehrspielerin beendet nach nur einem halben Jahr ihr Abenteuer in den USA.

Die frühere Nationalspielerin Sara Doorsoun kehrt nach nur einem halben Jahr in den USA in die Fußball-Bundesliga zu Eintracht Frankfurt zurück. Wie die Hessen mitteilten, wechselt die 34-Jährige zum 1. Januar 2026 vom Angel City FC wieder an den Main und erhält einen Vertrag über zweieinhalb Jahre bis Sommer 2028. Zuvor hatte die Abwehrspielerin von 2022 bis 2025 bereits 88 Pflichtspiele für die Eintracht absolviert.

„Mein Abschied im Sommer war sehr tränenreich und emotional. Jetzt ist es eine ebenso emotionale Rückkehr für mich mit ganz viel Freude“, sagte Doorsoun.

Sie habe sich in den USA einen „Traum“ verwirklicht. Es habe aber in Los Angeles „keinen Tag“ gegeben, „an dem ich nicht an Frankfurt gedacht habe. Wie es im Sommer eine Herzensentscheidung für mich war, so ist es auch jetzt eine und mein Gefühl sagt mir: Mein Platz ist hier.“