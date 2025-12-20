Newsticker
Frauen-Bundesliga: Bayern-Star durchbricht Schallmauer

Bayern-Star durchbricht Schallmauer

Bei den neuen Marktwerten hat ein Bayern-Star einen neuen Rekordwert erreicht. Ein Novum für eine Deutsche.
Daniel Höhn
Bei den neuen Marktwerten hat ein Bayern-Star einen neuen Rekordwert erreicht. Ein Novum für eine Deutsche.

Die neuen Marktwerte des Portals soccerdonna.de haben eine Spielerin des FC Bayern in eine neue Dimension katapultiert.

So ist Klara Bühl bei dem Portal seit dem letzten Update nun mit über einer Million Euro – genauer gesagt – mit 1,1 Millionen Euro an Marktwert dort aufgeführt.

Spanien-Duo schon länger siebenstellig

Bühl ist damit die erste deutsche Spielerin, die die Millionen-Schallmauer durchbricht. Zuvor hatten das bereits Top-Spielerinnen wie die dreimalige Weltfußballerin Aitana Bonmatí und ihre kongeniale Mitspielerin Alexia Putellas geschafft.

Bühl weiß aber nicht nur beim FC Bayern, wo sie in sechs Champions-League-Partien acht Assists gab, zu glänzen. Auch bei den DFB-Frauen gehört sie zu den Leistungsträgerinnen.

