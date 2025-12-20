Frauen-Bundesliga: Bayern-Star durchbricht Schallmauer

Die neuen Marktwerte des Portals soccerdonna.de haben eine Spielerin des FC Bayern in eine neue Dimension katapultiert.
Bayern-Star durchbricht Schallmauer
Bei den neuen Marktwerten hat ein Bayern-Star einen neuen Rekordwert erreicht. Ein Novum für eine Deutsche.
So ist Klara Bühl bei dem Portal seit dem letzten Update nun mit über einer Million Euro – genauer gesagt – mit 1,1 Millionen Euro an Marktwert dort aufgeführt.
Spanien-Duo schon länger siebenstellig
Bühl ist damit die erste deutsche Spielerin, die die Millionen-Schallmauer durchbricht. Zuvor hatten das bereits Top-Spielerinnen wie die dreimalige Weltfußballerin Aitana Bonmatí und ihre kongeniale Mitspielerin Alexia Putellas geschafft.
Bühl weiß aber nicht nur beim FC Bayern, wo sie in sechs Champions-League-Partien acht Assists gab, zu glänzen. Auch bei den DFB-Frauen gehört sie zu den Leistungsträgerinnen.
Das Topspiel der Frauen-Bundesliga - ab der Saison 2023/2024 montags ab 19.30 Uhr LIVE im Free-TV und im kostenlosen Stream auf SPORT1