Frauen-Bundesliga: Blitz-Abschied beim FC Bayern? Topstar vergießt Tränen

Vincent Wuttke 23.12.2025 • 10:57 Uhr Bayern-Star Lea Schüller weint nach dem letzten Spiel des Jahres. Vieles deutet auf einen Abschied hin.

Verliert der FC Bayern eine langjährige Starspielerin? Nach dem 3:0 bei Bayer Leverkusen in der Frauen-Bundesliga vergoss Lea Schüller Tränen und verabschiedete sich von den mitgereisten Fans. Sie winkte der Menge zu und war sichtlich emotional. Teil des Kaders war sie nicht gewesen - offiziell wegen einer Erkältung (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Frauen-Bundesliga).

Doch das könnte ein lediglich vorgeschobener Grund gewesen sein. Laut einem Bericht des gut informierten englischen Blatts The Athletic steht die 28-Jährige kurz vor einem Wechsel zu Manchester United. (DATEN: Tabelle der Frauen-Bundesliga).

Der englische Traditionsverein will seinen Kader demnach vor allem für die anstehenden Aufgaben in der Champions League aufrüsten und mindestens vier neue Stars holen. Trainer Marc Skinner soll sich die deutsche Nationalstürmerin als Verstärkung wünschen. Skinner sagte zuletzt ganz offen, man wollte auf dem Transfermarkt „aggressiv“ handeln.

Schüller weint vor der Fankurve

Ein Abschied von Schüller beim FC Bayern würde wirtschaftlich durchaus Sinn ergeben. Im Sommer läuft der Vertrag der Nationalspielerin aus. München hat nun die letzte Chance auf eine Ablöse und kann das Gehalt sparen.

Bianca Rech, die Direktorin der Bayern-Frauen, wurde auf die Gerüchte rund um Schüller angesprochen und entgegnete: „Es wird ein, zwei Veränderungen in Richtung Winter geben.“

Schüller hat beim FC Bayern große Leistungen erbracht. Seit fünfeinhalb Jahren ist sie eine Garantin für Tore. Die Angreiferin hat 180 Spiele absolviert und mehr als 100 Treffer erzielt.