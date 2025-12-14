Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Frauen-Bundesliga
Frauen-Bundesliga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
TEAMS
Frauen-Bundesliga>

Frauen-Bundesliga: FC Bayern weiter souverän

Bayern-Frauen fertigen den HSV ab

Nach dem 6:0 gegen Aufsteiger Hamburger SV liegen die Münchnerinnen in der Bundesliga weiter sechs Punkte vor dem VfL Wolfsburg.
Zufrieden: Klara Bühl (l.) und Arianna Caruso
Zufrieden: Klara Bühl (l.) und Arianna Caruso
© IMAGO/SID/Hendrik Hamelau
SID
Nach dem 6:0 gegen Aufsteiger Hamburger SV liegen die Münchnerinnen in der Bundesliga weiter sechs Punkte vor dem VfL Wolfsburg.

Die Double-Gewinnerinnen des FC Bayern haben in der Bundesliga ihre souveräne Tabellenführung problemlos behauptet. Nach dem Dämpfer in der Champions League bei Atlético Madrid (2:2) besiegten die Münchnerinnen am hauseigenen Campus Aufsteiger Hamburger SV 6:0 (3:0). Ihr Vorsprung auf den ersten Verfolger VfL Wolfsburg, der ebenso klar bei Aufsteiger 1. FC Nürnberg gewonnen hatte (6:1), beträgt damit weiter sechs Punkte.

Giulia Gwinn, die beim Unentschieden in Madrid einen Elfmeter verschossen hatte, erzielte mit einem Traumtor die Führung (16.). Die weiteren Treffer gelangen Georgia Stanway (27., Foulelfmeter), Klara Bühl (45.+3), Pernille Harder (63.) und Lea Schüller (85.). Victoria Schulz unterlief dazu ein Eigentor (47.). Die beste Gelegenheit für den HSV besaß Mia Büchele: Ihr Weitschuss aus 25 Metern landete allerdings am Pfosten (32.).

In der kommenden Woche kämpfen die Münchnerinnen am letzten Spieltag der Ligaphase der Champions League um den direkten Einzug ins Viertelfinale. Die Mannschaft von Trainer José Barcala, die in der Tabelle derzeit Rang sechs belegt, trifft dabei am Mittwoch (21.00 Uhr/Disney+) auf Valerenga IF. Für die Play-offs (Platz fünf bis zwölf) sind die Bayern bereits qualifiziert.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite