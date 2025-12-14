Frauen-Bundesliga: FC Bayern weiter souverän

SID 14.12.2025 • 16:01 Uhr Nach dem 6:0 gegen Aufsteiger Hamburger SV liegen die Münchnerinnen in der Bundesliga weiter sechs Punkte vor dem VfL Wolfsburg.

Die Double-Gewinnerinnen des FC Bayern haben in der Bundesliga ihre souveräne Tabellenführung problemlos behauptet. Nach dem Dämpfer in der Champions League bei Atlético Madrid (2:2) besiegten die Münchnerinnen am hauseigenen Campus Aufsteiger Hamburger SV 6:0 (3:0). Ihr Vorsprung auf den ersten Verfolger VfL Wolfsburg, der ebenso klar bei Aufsteiger 1. FC Nürnberg gewonnen hatte (6:1), beträgt damit weiter sechs Punkte.

Giulia Gwinn, die beim Unentschieden in Madrid einen Elfmeter verschossen hatte, erzielte mit einem Traumtor die Führung (16.). Die weiteren Treffer gelangen Georgia Stanway (27., Foulelfmeter), Klara Bühl (45.+3), Pernille Harder (63.) und Lea Schüller (85.). Victoria Schulz unterlief dazu ein Eigentor (47.). Die beste Gelegenheit für den HSV besaß Mia Büchele: Ihr Weitschuss aus 25 Metern landete allerdings am Pfosten (32.).