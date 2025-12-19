Frauen-Bundesliga: Frankfurt mit lockerem Sieg in Essen

SID 19.12.2025 • 20:33 Uhr Die Frankfurterinnen melden sich im Kampf um die internationalen Plätze zurück.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben ihren Negativtrend in der Bundesliga gestoppt. Nach zuvor drei sieglosen Spielen in Serie mit insgesamt zwölf Gegentoren gewann die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis bei der abstiegsbedrohten SGS Essen souverän mit 4:1 (3:0) und meldete sich im Kampf um die internationalen Plätze zurück.

Geraldine Reuteler (17.), Ereleta Memeti (27.) und Nationalstürmerin Nicole Anyomi (37., 48.) trafen zum lockeren Auswärtssieg für die Frankfurterinnen, die mit 23 Zählern vorerst den vierten Tabellenplatz belegen. Louisa Müggenburg (87.) traf für Essen.