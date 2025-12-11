Frauen-Bundesliga: Saison 26/27 startet Ende August

Die kommende Saison der Frauenfußball-Bundesliga startet Ende August 2026. Der erste Spieltag steht vom 21. bis 24. August auf dem Programm. Die Ansetzung geht aus dem Rahmenterminkalender hervor, den das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verabschiedet hat. Das Pokalfinale 2027 steigt demnach am Pfingstmontag (17. Mai).

Da im Sommer 2026 kein Turnier stattfindet und die Bundesliga im Gegensatz zur Vorsaison entsprechend früher startet, wird es in der Saison 2026/2027 keine englischen Wochen geben. Nach den Partien des 13. Spieltags (18. bis 21. Dezember 2026) geht die Liga in die Winterpause, die Rückrunde startet vom 15. bis 18. Januar 2027. Der letzte Spieltag ist für den 23. Mai 2027 terminiert.