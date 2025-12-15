Newsticker
Frauen: Frankfurt nur 2:2 bei Union

Frankfurt lässt Punkte liegen

Eintracht Frankfurt hat sich in der Frauen-Bundesliga erneut einen Patzer geleistet. Kurz vor Schluss kassieren die Hessinnen den Ausgleich - nach zuletzt zwei Niederlagen gab es immerhin einen Punkt.
Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben sich in der Bundesliga erneut einen Patzer geleistet. Bei Union Berlin kamen die Favoritinnen nur zu einem 2:2 (1:0) und kassierten den Ausgleich kurz vor Schluss. Jenny Hipp (89.) sorgte per Nachschuss nach einem vergebenen Handelfmeter für den späten Punktgewinn der Berlinerinnen.

Frankfurt, das zuletzt zweimal deutlich verloren hatte, liegt in der Tabelle auf dem sechsten Platz. Berlin ist Elfter.

Nationalspielerin Laura Freigang (13.) und Remina Chiba (76.) trafen für die Hessinnen. Samantha Steuerwald (71.) und Hipp waren für Berlin erfolgreich, zuvor hatte auch Eileen Campbell (52.) einen Elfmeter nicht verwandelt. Sie schoss den Strafstoß an den Pfosten.

