Frauen: Frankfurt nur 2:2 bei Union

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben sich in der Bundesliga erneut einen Patzer geleistet. Bei Union Berlin kamen die Favoritinnen nur zu einem 2:2 (1:0) und kassierten den Ausgleich kurz vor Schluss. Jenny Hipp (89.) sorgte per Nachschuss nach einem vergebenen Handelfmeter für den späten Punktgewinn der Berlinerinnen.
Frankfurt lässt Punkte liegen
Jenny Hipp trifft zum späten Ausgleich
© IMAGO/SID/Matthias Koch
Frankfurt, das zuletzt zweimal deutlich verloren hatte, liegt in der Tabelle auf dem sechsten Platz. Berlin ist Elfter.
Nationalspielerin Laura Freigang (13.) und Remina Chiba (76.) trafen für die Hessinnen. Samantha Steuerwald (71.) und Hipp waren für Berlin erfolgreich, zuvor hatte auch Eileen Campbell (52.) einen Elfmeter nicht verwandelt. Sie schoss den Strafstoß an den Pfosten.