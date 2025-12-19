Harder und Eriksson verlängern bis 2028 bei Bayern

SID 19.12.2025 • 14:36 Uhr Die beiden Schlüsselspielerinnen verlängern ihre Verträge im Doppelpack.

Die Fußballerinnen von Bayern München können auch in Zukunft auf die Dienste von Pernille Harder und Magdalena Eriksson bauen. Wie der Verein am Freitag mitteilte, verlängerten die beiden Schlüsselspielerinnen ihre Verträge beim deutschen Double-Gewinner bis zum 30. Juni 2028.

„Beide sind echte Vorbilder mit ihrer täglichen Professionalität. Magda übernimmt Verantwortung, führt die Mannschaft und kommuniziert offen, während Pernille als ruhige Leaderin beeindruckt. Ihre Entscheidung, gemeinsam mit uns weiterzumachen, zeigt ihren Wunsch, die Erfolgsgeschichte hier beim FC Bayern fortzusetzen“, sagte Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball, und bezeichnete die Verlängerung im Doppelpack als „ein Ausrufezeichen“ für den Verein: „Unser gemeinsames Ziel ist es, in Europa weiter voranzukommen und die Spitzenposition in Deutschland zu behaupten.“

Offensivspielerin Harder und Abwehrakteurin Eriksson waren 2023 gemeinsam vom englischen Spitzenklub FC Chelsea in die bayerische Landeshauptstadt gewechselt. Seitdem sind die beiden feste Größen im Team der Münchnerinnen, mit denen sie bislang zwei deutsche Meisterschaften, einen DFB-Pokal sowie zwei Supercup-Titel gewannen.

Harder selbst sei die Entscheidung „sehr leicht“ gefallen: „Als Team haben wir in den letzten zweieinhalb Jahren große Fortschritte gemacht und unser Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft – deshalb blicke ich voller Vorfreude auf das, was kommt“, sagte die dänische Nationalspielerin, die in 79 Partien bislang 50 Tore für die Bayern erzielt hat. Ihr Ziel sei es, „auch in Zukunft die Bundesliga und den Pokal zu gewinnen und mit Bayern noch näher an den Sieg in der Champions League zu kommen“.