HSV holt Torhüterin Paulick aus Frankfurt

Der Hamburger SV hat für den Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga eine neue Torhüterin verpflichtet. Lea Paulick wechselt vom Liga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt zum Aufsteiger, der auf dem vorletzten Tabellenplatz überwintert.

"Lea bringt wertvolle Erfahrung auf höchstem Niveau mit und ist eine physisch starke Torhüterin, die in den vergangenen Jahren bereits hohe Trainingsintensität und -qualität erlebt hat", sagte Saskia Breuer, Leiterin der HSV-Frauen, über die 26-Jährige. Nach dem Ausfall von Laura Sieger (Kreuzbandriss) sei es wichtig gewesen, "das Torhüterinnenteam gezielt zu verstärken".