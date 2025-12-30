Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Frauen-Bundesliga
Frauen-Bundesliga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
TEAMS
Frauen-Bundesliga>

HSV holt Torhüterin Paulick aus Frankfurt

HSV holt Torhüterin Paulick aus Frankfurt

Lea Paulick (26) soll den Hamburgerinnen bei der Mission Klassenerhalt in der Bundesliga helfen.
Lea Paulick zieht es nach Hamburg
Lea Paulick zieht es nach Hamburg
© IMAGO/Eibner/SID/Jan-Niclas Gro
SID
Lea Paulick (26) soll den Hamburgerinnen bei der Mission Klassenerhalt in der Bundesliga helfen.

Der Hamburger SV hat für den Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga eine neue Torhüterin verpflichtet. Lea Paulick wechselt vom Liga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt zum Aufsteiger, der auf dem vorletzten Tabellenplatz überwintert.

"Lea bringt wertvolle Erfahrung auf höchstem Niveau mit und ist eine physisch starke Torhüterin, die in den vergangenen Jahren bereits hohe Trainingsintensität und -qualität erlebt hat", sagte Saskia Breuer, Leiterin der HSV-Frauen, über die 26-Jährige. Nach dem Ausfall von Laura Sieger (Kreuzbandriss) sei es wichtig gewesen, "das Torhüterinnenteam gezielt zu verstärken".

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite