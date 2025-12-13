Kantersieg in Nürnberg: VfL bleibt an den Bayern dran

SID 13.12.2025 • 16:05 Uhr Die Wölfinnen gewinnen deutlich beim Aufsteiger.

Kantersieg beim Aufsteiger: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg bleiben Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München immerhin halbwegs auf den Fersen.

Der Ex-Meister gewann am 13. Spieltag 6:1 (2:0) beim 1. FC Nürnberg. Damit verkürzte der Tabellenzweite seinen Rückstand auf die Bayern auf drei Punkte. Der Doublegewinner kann aber am Sonntag beim Hamburger SV den Vorsprung wieder ausbauen.