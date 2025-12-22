Peter wird Sportdirektorin der Eintracht-Frauen

SID 22.12.2025 • 13:21 Uhr Eintracht Frankfurt treibt die Professionalisierung der Frauen-Abteilung voran. Babett Peter wird Sportdirektorin der Fußballerinnen

Die frühere Welt- und Europameisterin Babett Peter wird Sportdirektorin der Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt. Wie der Verein mitteilte, nimmt die 37-Jährige zum 1. Januar 2026 ihre Arbeit auf und unterschrieb einen Vertrag über zweieinhalb Jahre bis Sommer 2028.

Peter solle künftig „die strategische sowie operative Ausrichtung des Frauenfußballs bei der Eintracht maßgeblich mitgestalten“ und für eine „nachhaltige Verzahnung“ von Nachwuchs- und Profibereich sorgen.

„Ich sehe in Eintracht Frankfurt einen Klub, der unfassbar viel in den Frauenfußball investiert, stetig wächst und eine führende Rolle in der Entwicklung national wie international einnimmt“, sagte Peter.

Eintracht-Frauen wollen „weiter wachsen“

Sie wolle mit ihrer Expertise und ihren Fähigkeiten dazu beitragen, „dass wir weiter wachsen, immer besser werden und erfolgreich sind“. Peter war als Spielerin mit der deutschen Nationalmannschaft 2007 Weltmeisterin, 2009 Europameisterin sowie 2016 Olympiasiegerin geworden.

Peter bringe „einen großen Erfahrungsschatz aus einer beeindruckenden Profikarriere mit und es war abzusehen, dass sie aufgrund ihrer Expertise und ihren Fähigkeiten auch nach der Karriere ihren Weg im Fußball weiter gehen wird“, sagte Katharina Kiel als Direktorin Frauenfußball der Eintracht.