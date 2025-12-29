Nationalspielerin verlässt den FC Bayern sofort

SID 29.12.2025 • 16:28 Uhr Die Bundesliga verliert eine Top-Stürmerin: Nationalspielerin Lea Schüller sucht ihr Glück nun auf der Insel.

Nationalspielerin Lea Schüller wechselt vom Double-Gewinner FC Bayern zu Manchester United. Die Angreiferin erhält einen Vertrag ab Januar bis 2029, wie der englische Erstligist am Montag mitteilte.

„Ich habe noch so viel, was ich in meiner Karriere erreichen möchte, und ich weiß, dass Manchester United der perfekte Verein für mich ist. Ich glaube, dass der Spielstil des Teams sehr gut zu mir passt“, sagte die 28-Jährige, deren Vertrag bei den Bayern noch bis zum Sommer lief. Eine niedrige sechsstellige Ablösesumme soll München laut Medienberichten kassieren.

Seit ihrem Wechsel 2020 von der SGS Essen erzielte Schüller für die Bayern in 181 Spielen 103 Tore. „Lea hat die bislang erfolgreichsten Jahre unserer Mannschaft mitgestaltet und geprägt. Mit ihrer beeindruckenden Torquote und ihrem Einsatz hat sie in fünfeinhalb Jahren maßgeblich zu unseren Erfolgen beigetragen“, sagte Bayern-Direktorin Bianca Rech.

Schüller verliert Stammplatz bei Bayern und im DFB-Team

Ihren Stammplatz hatte sie jedoch zuletzt im Verein wie im Nationalteam (54 Tore in 82 Länderspielen) verloren. Mit dem FC Bayern gewann sie vier Meisterschaften sowie in diesem Jahr den DFB-Pokal, 2022 wurde sie Torschützenkönigin der Bundesliga sowie Deutschlands Fußballerin des Jahres.

Ihr Abschied hatte sich beim Münchner Jahresabschluss bei Bayer Leverkusen (3:0) angedeutet, als Schüller nach Abpfiff unter Tränen ihre Mitspielerinnen umarmte und sich von den Fans verabschiedete. „München ist für mich wirklich zu meiner Heimat geworden. Die Mannschaft und der Verein waren immer wie eine zweite Familie für mich“, sagte Schüller zu ihrer „wundervollen Zeit“ in München, daher falle ihr der Schritt ins Ausland „besonders schwer“.