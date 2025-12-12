Sieg im Verfolgerduell: Bremen festigt Rang drei

SID 12.12.2025 • 20:37 Uhr Werder bleibt auf Champions-League-Kurs und baut den Vorsprung auf Leverkusen aus.

Werder Bremen bleibt erster Verfolger des Spitzenduos in der Frauen-Bundesliga. Das Team von Trainerin Friederike Kromp festigte durch das 1:0 (0:0) gegen Bayer Leverkusen am Freitagabend den dritten Platz und baute den Vorsprung auf die viertplatzierten Rheinländerinnen auf vier Punkte aus. Larissa Mühlhaus (51.) traf per Foulelfmeter zum Sieg für Bremen, das seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen ist.

In einem offenen Verfolgerduell ließen beide Teams in der ersten Halbzeit mehrere Chancen liegen. Erst als Leverkusens Lilla Turanyi Maja Sternad zu Fall brachte, gingen die formstarken Gastgeberinnen in Führung.