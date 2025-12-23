Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Frauen-Bundesliga
Frauen-Bundesliga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
TEAMS
Frauen-Bundesliga>

Dann steigt der Liga-Kracher der Bayern-Frauen und Wolfsburg

Spitzenspiel der Frauen terminiert

Der Deutsche Fußball-Bund setzt die Spieltage 16 bis 19 zeitgenau an.
Giulia Gwinn und Co. empfangen den VfL Wolfsburg
Giulia Gwinn und Co. empfangen den VfL Wolfsburg
© IMAGO/SID/Claus Bergmann
SID
Der Deutsche Fußball-Bund setzt die Spieltage 16 bis 19 zeitgenau an.

Das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen den Fußballerinnen von Bayern München und dem VfL Wolfsburg findet am 22. Februar 2026 um 16.20 Uhr statt.

Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) im Rahmen der zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 16 bis 19 mit. Das Duell zwischen München und Wolfsburg wird frei empfangbar im ZDF übertragen, zusätzlich streamen wie gewohnt DAZN und MagentaSport.

ARD/ZDF haben das Recht, zehn frei empfangbare Livespiele pro Saison auszustrahlen. Am 13. Februar steht das rheinische Derby zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln an.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite