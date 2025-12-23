Dann steigt der Liga-Kracher der Bayern-Frauen und Wolfsburg

Das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen den Fußballerinnen von Bayern München und dem VfL Wolfsburg findet am 22. Februar 2026 um 16.20 Uhr statt.
Spitzenspiel der Frauen terminiert
Der Deutsche Fußball-Bund setzt die Spieltage 16 bis 19 zeitgenau an.
Giulia Gwinn und Co. empfangen den VfL Wolfsburg
Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) im Rahmen der zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 16 bis 19 mit. Das Duell zwischen München und Wolfsburg wird frei empfangbar im ZDF übertragen, zusätzlich streamen wie gewohnt DAZN und MagentaSport.
ARD/ZDF haben das Recht, zehn frei empfangbare Livespiele pro Saison auszustrahlen. Am 13. Februar steht das rheinische Derby zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln an.