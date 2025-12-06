Newsticker
Werder festigt Platz in der Verfolgergruppe

Die formstarken Bremerinnen mühen sich beim sieglosen Schlusslicht in Jena zu einem knappen Erfolg.
Mühlhaus verwandelt den Elfmeter kurz vor der Pause
© IMAGO/foto2press/SID/Oliver Baumgart
SID
Die Fußballerinnen von Werder Bremen haben ihren Erfolgslauf mit einem hart erkämpften Pflichtsieg fortgesetzt.

Das formstarke Team von Trainerin Friederike Kromp gewann beim sieglosen Bundesliga-Schlusslicht Carl Zeiss Jena mit 1:0 (1:0) und festigte Platz drei hinter dem Tabellenführer Bayern München sowie dem VfL Wolfsburg.

Mühlhaus erzielt Siegtreffer für Bremen

Larissa Mühlhaus (45.+1, Foulelfmeter) traf für die Bremerinnen, die seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen sind. Pech hatten die Gäste bei zwei Pfostentreffern nach Offensivaktionen von Maja Sternad (60./65.).

Die Konkurrenz kann am Wochenende nachziehen: Bayer Leverkusen könnte mit einem Erfolg gegen RB Leipzig am Samstag (14.00 Uhr/DAZN und MagentaSport) wieder bis auf einen Zähler an Bremen (23 Punkte) heranrücken, Eintracht Frankfurt (19) trifft am Sonntag (17.00 Uhr/DAZN und MagentaSport) auf die Bayern und hat dazu noch ein Spiel weniger absolviert.

