Werder festigt Platz in der Verfolgergruppe

Die Fußballerinnen von Werder Bremen haben ihren Erfolgslauf mit einem hart erkämpften Pflichtsieg fortgesetzt.
Werder setzt sich oben fest
Das formstarke Team von Trainerin Friederike Kromp gewann beim sieglosen Bundesliga-Schlusslicht Carl Zeiss Jena mit 1:0 (1:0) und festigte Platz drei hinter dem Tabellenführer Bayern München sowie dem VfL Wolfsburg.
Mühlhaus erzielt Siegtreffer für Bremen
Larissa Mühlhaus (45.+1, Foulelfmeter) traf für die Bremerinnen, die seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen sind. Pech hatten die Gäste bei zwei Pfostentreffern nach Offensivaktionen von Maja Sternad (60./65.).
Die Konkurrenz kann am Wochenende nachziehen: Bayer Leverkusen könnte mit einem Erfolg gegen RB Leipzig am Samstag (14.00 Uhr/DAZN und MagentaSport) wieder bis auf einen Zähler an Bremen (23 Punkte) heranrücken, Eintracht Frankfurt (19) trifft am Sonntag (17.00 Uhr/DAZN und MagentaSport) auf die Bayern und hat dazu noch ein Spiel weniger absolviert.