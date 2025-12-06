Werder festigt Platz in der Verfolgergruppe

SID 06.12.2025 • 13:59 Uhr Die formstarken Bremerinnen mühen sich beim sieglosen Schlusslicht in Jena zu einem knappen Erfolg.

Die Fußballerinnen von Werder Bremen haben ihren Erfolgslauf mit einem hart erkämpften Pflichtsieg fortgesetzt.

Das formstarke Team von Trainerin Friederike Kromp gewann beim sieglosen Bundesliga-Schlusslicht Carl Zeiss Jena mit 1:0 (1:0) und festigte Platz drei hinter dem Tabellenführer Bayern München sowie dem VfL Wolfsburg.

Mühlhaus erzielt Siegtreffer für Bremen

Larissa Mühlhaus (45.+1, Foulelfmeter) traf für die Bremerinnen, die seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen sind. Pech hatten die Gäste bei zwei Pfostentreffern nach Offensivaktionen von Maja Sternad (60./65.).