Zweite Bundesliga-Partie abgesagt

SID 23.01.2026 • 11:08 Uhr Die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim findet nicht statt. Es ist das zweite Spiel, das zum Wiederbeginn der Frauen-Bundesliga ausfällt.

Chaos zum Restart: Auch die Partie von Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim kann zum Wiederbeginn der Frauen-Bundesliga nicht stattfinden. Die für Sonntag (15.15 Uhr) angesetzte Begegnung wurde „witterungsbedingt“ abgesagt. Zuvor war bereits das für Samstag geplante Spiel des VfL Wolfsburg bei Carl Zeiss Jena aus Witterungsgründen verlegt worden.