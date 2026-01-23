Zweite Bundesliga-Partie abgesagt

Newsticker
Die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim findet nicht statt. Es ist das zweite Spiel, das zum Wiederbeginn der Frauen-Bundesliga ausfällt.
Auch Frankfurt gegen Hoffenheim findet nicht statt
Auch Frankfurt gegen Hoffenheim findet nicht statt
Die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim findet nicht statt. Es ist das zweite Spiel, das zum Wiederbeginn der Frauen-Bundesliga ausfällt.

Chaos zum Restart: Auch die Partie von Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim kann zum Wiederbeginn der Frauen-Bundesliga nicht stattfinden. Die für Sonntag (15.15 Uhr) angesetzte Begegnung wurde „witterungsbedingt“ abgesagt. Zuvor war bereits das für Samstag geplante Spiel des VfL Wolfsburg bei Carl Zeiss Jena aus Witterungsgründen verlegt worden.

„Die Sportplatzkommission hat die Spielfläche im Stadion am Brentanobad für unbespielbar erklärt“, teilte der Deutsche Fußballbund (DFB) mit. Ein Nachholtermin der beiden Spiele werde schnellstmöglich bekanntgegeben.

