Bayern-Frauen siegen souverän im Schnee-Chaos

Die Frauen des FC Bayern eilen weiter von Sieg zu Sieg. Sie lassen sich auch nicht von den winterlichen Bedingungen aus der Bahn werfen.

Die Fußballerinnen des FC Bayern haben im tiefsten Münchner Winter einen perfekten Start ins neue Jahr hingelegt.

Das Team von Trainer José Barcala bezwang RB Leipzig auf dem schneebedeckten Rasen am heimischen Campus mit 3:0 (1:0) und baute die Tabellenführung auf den VfL Wolfsburg auf neun Punkte aus.

Das Gastspiel der Niedersachen in Jena war wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden.

Frauen-Bundesliga: Bayern trotzen winterlichen Bedingungen

Im Münchner Flockenwirbel wurde am Sonntagabend mit orangenem Ball gespielt. Momoko Tanikawa verwandelte früh einen von Andrea Norheim verursachten Handelfmeter (5.), ansonsten konnten die Bayern ihr gewohnt dominantes Spiel auf schwierigem Geläuf kaum auf den Platz bringen. Nach dem Wechsel sorgte dann aber ein Doppelschlag mit einem Eigentor von Kyra Spitzner (67.) sowie einem Treffer von Jovana Damjanovic (69.) doch für klare Verhältnisse.