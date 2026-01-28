Bayern-Spiel in Jena abgesagt

SID 28.01.2026 • 17:04 Uhr Die Partie kann aus Witterungsgründen nicht stattfinden. Ein Nachholtermin steht bereits fest.

Das strenge Winterwetter in Teilen des Landes hat erneut Auswirkungen auf den Spielplan der Fußball-Bundesliga. Auch die Begegnung der Double-Gewinnerinnen des FC Bayern am Freitag bei Carl-Zeiss Jena muss witterungsbedingt abgesagt werden.

Nach der am Mittwoch erfolgten Beurteilung der Sportplatzkommission ist die Rasenfläche in der Jenaer ad hoc arena im Ernst-Abbe-Sportfeld nicht bespielbar. Ein Nachholtermin für das Duell des 16. Spieltags steht bereits fest: In Abstimmung mit beiden Vereinen wird das Spiel am Mittwoch, 11. Februar, um 18.00 Uhr (DAZN) ausgetragen. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit.