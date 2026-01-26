Bayern verlängern mit Naschenweng

SID 26.01.2026 • 15:36 Uhr Außenverteidigerin Katharina Naschenweng spielt seit 2023 für die Münchnerinnen und verlängert nun bis 2028.

Die österreichische Nationalspielerin Katharina Naschenweng bleibt Bayern München treu. Die Außenverteidigerin hat ihren Vertrag bis 2028 verlängert. Naschenweng war 2023 von der TSG Hoffenheim zu den Double-Gewinnerinnen gewechselt.

„Sie bringt eine Qualität mit, die für uns sehr wichtig ist und die wir auch in den kommenden Jahren brauchen“, sagte Klubdirektorin Bianca Rech über die 28-Jährige und ergänzte: „Kathi ist ein Linksfuß und verfügt über viel Tempo, kann offensiv wie defensiv spielen und ist somit flexibel einsetzbar. Darüber hinaus ist sie ein sehr bodenständiger, nahbarer und authentischer Charakter.“

Naschenweng hatte sich nach einer Kreuzbandoperation mit großer Entschlossenheit zurückgekämpft und am 2. Spieltag der laufenden Saison ihr Comeback gefeiert.