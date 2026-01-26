DFB terminiert Nachholspiele der Frauen-Bundesliga

SID 26.01.2026 • 11:02 Uhr Die Partien zwischen Carl Zeiss Jena und Wolfsburg sowie zwischen Frankfurt und Hoffenheim fanden zuletzt nicht statt.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die witterungsbedingt ausgefallenen Bundesligaspiele der Frauen neu terminiert. Der VfL Wolfsburg gastiert demnach am 18. März (18.00 Uhr/DAZN und MagentaSport) bei Carl Zeiss Jena, das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim wird am 4. Februar (18.00 Uhr/DAZN, MagentaSport und Sport1) ausgetragen.