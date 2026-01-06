Die USA locken: Hoffenheim muss Kössler ziehen lassen

SID 06.01.2026 • 14:02 Uhr Der derzeit Vierte der Frauen-Bundesliga verliert eine Leistungsträgerin.

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim müssen künftig ohne ihre Topstürmerin Melissa Kössler auskommen. Wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte, wechselt die 25 Jahre alte Offensivspielerin in die US-amerikanische Profiliga NWSL. Den neuen Verein von Kössler nannte die TSG nicht, laut kicker könnte es sich um das neue Franchise Boston Legacy handeln.