Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Frauen-Bundesliga
Frauen-Bundesliga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
TEAMS
Frauen-Bundesliga>

Frauen-BL: Bremen lässt gegen Nürnberg Punkte liegen

Bremen lässt Punkte liegen

Zum Jahresauftakt kann das Überraschungsteam nicht an die Leistungen der ersten Saisonhälfte anknpüfen.
Friederike Kromp lässt mit Bremen Punkte
© IMAGO/Steinsiek.ch/SID/JOERAN STEINSIEK
SID
Zum Jahresauftakt kann das Überraschungsteam nicht an die Leistungen der ersten Saisonhälfte anknpüfen.

Die Fußballerinnen von Werder Bremen haben den Start ins neue Jahr verpatzt. Das heimstarke Team von Trainerin Friederike Kromp kam gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und ließ damit im Rennen um Europa wichtige Zähler liegen.

Die Überraschungsmannschaft hatte nach einer furiosen ersten Halbserie auf Rang drei überwintert, mit einem Spiel mehr beträgt der Vorsprung auf die TSG Hoffenheim auf Rang vier nun zwei Punkte.

Nach dem Treffer von Nastassja Lein (18.) drohte kurzzeitig gar die erste Heimniederlage der Saison, doch Medina Desic (26.) schlug schnell zurück. Die Nürnbergerinnen bleiben durch den überraschenden Punktgewinn weiter im gesicherten Mittelfeld und fanden nach den zwei Niederlagen im Jahresendspurt nun wieder in die Spur.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite