Frauen-BL: Bremen lässt gegen Nürnberg Punkte liegen

Die Fußballerinnen von Werder Bremen haben den Start ins neue Jahr verpatzt. Das heimstarke Team von Trainerin Friederike Kromp kam gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und ließ damit im Rennen um Europa wichtige Zähler liegen.

Die Überraschungsmannschaft hatte nach einer furiosen ersten Halbserie auf Rang drei überwintert, mit einem Spiel mehr beträgt der Vorsprung auf die TSG Hoffenheim auf Rang vier nun zwei Punkte.