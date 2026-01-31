Frauen-Bundesliga: Leverkusen mit zweitem Sieg 2026

SID 31.01.2026 • 16:09 Uhr Die Bayer-Frauen gewinnen klar gegen den Aufsteiger aus Nürnberg.

Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen haben im zweiten Bundesligaspiel des neuen Jahres den zweiten Sieg gefeiert. Nach dem 2:1 bei Union Berlin gewann das Team von Trainer Roberto Pätzold am 16. Spieltag 4:0 (1:0) gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg und setzte sich in den Spitzengruppe fest.

Torjägerin Vanessa Fudalla (37. und 76.) traf zweimal für Bayer - elf Saisontore stehen für die Angreiferin bereits zu Buche. Zudem war Loreen Bender erfolgreich (71.), der früheren Leverkusenerin Clara Fröhlich unterlief ein Eigentor (52.). Die Nürnbergerinnen warten seit vier Partien auf einen Sieg.